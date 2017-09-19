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﻿心穎偷睇高Ling靚Body

2017-09-19 列印
■黃智雯以大肚婆造型現身。
■心穎紮晒馬要孭起鄭健樂！
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  黃心穎、黃智雯、黃智賢及鄭健樂等藝人，昨日齊出席無線新劇《雜警奇兵》宣傳活動，眾星在台上玩遊戲，心穎要孭起健碩的鄭健樂，終告有心無力，狀甚搞笑！

  心穎早前與高海寧（高Ling）及森美到日本拍攝旅遊節目，拍浸溫泉鏡頭時，森美扯開毛巾令眾人都「嘩」一聲，心穎指他的肌肉好靚，笑言想「抽水」！心穎又指高海寧最後除下打底泳衣浸溫泉，她們互相偷看，心穎笑稱，如此靚的Body沒理由不看呢！
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