﻿Julia連續六年奪喜劇視后

今屆艾美獎賽果雖然爆大冷，不過亦有例外；人氣劇集《副總統Selina》再度贏得喜劇組最佳劇集外，女主角Julia Louis-Dreyfus更連續第六度捧走喜劇組視后寶座，打破以同一角色贏得最多艾美獎的紀錄！身兼《副》劇女主角及監製的Julia在台上感謝台前幕後，又透露《副》劇正拍攝最後一季，她更玩「劇透」趁機暗示特朗普說：「我們確實曾有一條關於彈劾的故事線，但我們棄用，因擔心有人可能會先達陣。」



