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﻿Sofia紅地氈鬥Heidi

2017-09-19 列印
■Sofia谷胸性感赴會。
■Heidi亦騷胸晒腿搶鏡。
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  艾美獎每年均吸引眾多影視紅星捧場，紅地氈亦為眾女星爭艷「戰場」。人氣美劇《摩登家庭》女星Sofia Vergara以貼身白長裙，谷出湯碗胸風騷亮相任影唔嬲！真人騷《全美一叮》評判、名模Heidi Klum，亦保持性感作風，以Deep V高衩裙亮相鬥靚！

圖：美聯社
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