﻿開心番晒 輟學離家跟女伴同居 直擊吳卓林快樂拍拖生活

17歲嘅吳卓林曾兩次報警稱遭母親吳綺莉（Elaine）虐待及刑事恐嚇，今年5月，卓林留醫兩個多月後回家團聚，擔心阿囡搞到變人乾嘅單親媽好感恩話會盡量解決問題。但好多嘢唔係你想解決就解決到，原來卓林再度離家近一個月，更輟學跟非常好身材嘅加拿大籍親密女伴Andi在灣仔同居。上周二下午，卓林拖住着短裙仔嘅Andi去銅鑼灣食嘢，兩人share一個韓式芝士炒飯及飲品，邊食邊傾邊笑，卓林仲突然Mood到唱歌兼做晒手勢，Andi甜笑回應，飯後Andi搭自動電梯時忍唔住箍實卓林，後者攬腰回贈，隔住半層樓都聞到甜味。



吳綺莉曾在訪問中透露喺女兒入院嘅日子，難過之外亦會每日反省，自責一直忽略女兒感受及承受壓力：「自己都係單親家庭長大，不過冇從女兒角度去諗過。」在卓林出院回家後，Elaine每晚都會去卓林間房同佢傾偈，又主動同女兒道歉講「對唔住」。以為同樣有情緒病正努力治療的兩母女會雨過天晴，估唔到卓林喺一個月前再次離家兼輟學，據知卓林停學期間，Elaine依然月付17,000元為囡囡在國際學校留位，可惜卓林早已厭倦學校生活，甚至不願再跟母親同住。



甜蜜Share炒飯



對於卓林再度離家，Elaine坦承：「佢冇喺屋企住一段時間，我同佢一直有保持聯絡。佢11月就18歲，都好大個，唔可以吓吓都管住晒。」提到卓林輟學，Elaine好明事理：「學習唔一定要返學嘅，佢有同我講佢依家教小朋友普通話，咁呢種都係一種生活體驗。」卓林教小朋友普通話嘅工作應該好彈性，所以好多時間可以陪Andi。上周二下午五時，卓林拖住Andi去希慎Food Court醫肚，雖然多選擇，但兩人好快揀到食乜嘢。一個韓式芝士炒飯加飲品70蚊唔使，兩人Share又平又溫馨，最難得以往畀人好厭世感覺嘅卓林表現開心，跟Andi邊食邊傾邊講笑，卓林更突然有Mood唱歌，仲有手勢配合，Andi冧笑回應，空氣含糖量立即飆高。



Andi攬實冧爆



甜食45分鐘，卓林就拖住Andi離開，沿途一直搭自動扶手電梯，Andi突然箍實卓林條頸，面豬伏喺卓林膊頭，一臉冧樣嘅卓林即Man爆攬腰回禮。連體動作Keep住近十幾秒，表情好滿足嘅卓林懶理途人眼望望繼續拖實Andi行去禮頓中心睇衫，該舖全店半價，粉紅迷嘅Andi睇中一件粉紅色背心，佢拎起問卓林意見，卓林笑笑口講兩句就離開，之後兩人行去時代廣場繼續享受快樂拍拖生活。



採訪：梁志明