可愛系「Double May」
舊亞視廠爆炸品案開審 五男涉製炸彈 警跟蹤發現冒煙有閃光
西貢蠔涌舊亞視片廠一五年六月被警方發現懷疑爆炸品，事後五名男子被控串謀製造炸藥及管有炸藥等共五罪，案件昨天在高院正式開審。控方指，五名被告涉串謀製造爆炸品，其中兩名被告背包內更搜到可製造爆炸品的物質。...
2017-09-19
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恒大許家印成中國首富 超越馬雲馬化騰
內地恒大地產董事長許家印，昨日憑逾三百九十億美元資產，超越騰訊主席馬化騰、阿里巴巴主席馬雲、萬達集團董事長王健林，登上《福布斯》中國首富之位，其全球排名亦上升至第十五位。 《福布斯》去年十月底公佈，許家印資產約達九十七億美元（約七百五十六億六千港元），名列中國富豪榜第九位；受惠於在香港市的中國恒大股價今年累積上升近五倍，持有近七成八股權的許家印，資產暴漲至超過三百九十億美元（約三千零四十二億港元），力壓資產約三百八十八億美元（約二千零百二十六億四千萬港元）的馬化騰、三百八十七億美元（約三千零一十八億六千萬港元）的馬雲， 攀上《福布斯》實時富豪榜中國首富之位，全球排名...
2017-09-19
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緬甸軍司令聲稱 羅興亞族裔不存在
數以十萬計緬甸羅興亞族人越境湧到鄰國孟加拉逃避戰亂，觸發南亞地區近數十年來最嚴重人道危機，聯合國大會討論緬甸局勢前夕，緬甸軍方總司令敏昂萊在網上聲稱，國內從來不存在羅興亞族裔，部份孟加拉族武裝份子企圖以「羅興亞」名義在若開邦建立根據地，軍方才展開清剿行動，並指羅興亞人須為危機負最大責任。 敏文昂萊星期日在社交網站facebook表示，緬甸國內從來不存在「羅興亞」族裔，部份孟加拉族武裝份子要求外界承認他們是羅興亞人，且企圖在若開邦建立根據地，自上月二十五日起，武裝份子共發起九十三場衝突，故此軍方才展開清剿行動，又稱是羅興亞人首先挑起事端，故他們須為人道危機負最大責任。...
2017-09-19
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曼谷四季水岸香榭 湄南河畔摩廈 1至5房
泰國風景怡人，首都曼谷更是不少港人的旅遊熱點。當地全新豪宅曼谷湄南河四季水岸香榭，位處湄南河旁，約355個單位可享河景或城市景觀，項目並連接多條公共交通路線，約5分鐘車程可至Chan高速路入口，四通八...
2017-09-19
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憧憬特朗普減稅方案 美股三大指數齊創新高
美股周一早段繼續造好，美股三大指數再創日內新高，杜指曾升78點，見22346點；標指和納指亦分別曾升0.32%和0.45%，續創日內新高。北韓在周末未見新挑釁行為，市場避險情緒消退，加上憧憬美國總統特朗普的減稅方案本周會有較多詳情，樂觀情緒推動環球股市普遍向上。 今晨四時，杜指收報22331點，升63點。滙控（005）美國預託證券（ADR）價格見76元，較香港收市價跌0.08元；騰訊（700）美國預託證券見348.69元，較香港收市價升2.69元。歐洲三大主要股市後段靠穩，倫敦、巴黎和法蘭克福股市升0.24%至0.5%。 環繞北韓試射導彈的緊張局勢消退，投資者將注意...
2017-09-19
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保連奴領銜征快車 巴塞有「伊」食
巴塞隆拿中場荷西保連奴上輪西甲取得加盟後首個入球，助球隊各戰線豪取五連勝。此子矢言已經完全融入新東家，今晚聯賽快車主場勢助球隊延續強勢，大勝對賽往績差勁的伊巴，讓球主客和讓兩球「主勝」穩開。 （now632台周三凌晨4:00直播） 荷西保連奴上輪攻入奠定勝局的入球，助球隊作客2:1反勝基達菲，此子豪言士哥將會陸續有來︰「我證明了自己已經融入了巴塞的體系，未來會有更多類似的士哥出現。」 巴塞近五場包括西甲及歐聯賽事全勝，轟入十四球僅失一球，今仗迎戰伊巴可望延續近六次聯賽對壘全勝的走勢，取「主勝」。
2017-09-19
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馬爾他新舊國都
地中海島國馬爾他（Malta）對不少旅者來說，是個無憂國度。這趟乘坐銀海郵輪（Silversea）旗下的銀魂號（Silver Spirit）豪華郵輪來訪，便分別在新、舊國都瓦萊塔（Valletta）和...
2017-09-19
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開心番晒 輟學離家跟女伴同居 直擊吳卓林快樂拍拖生活
17歲嘅吳卓林曾兩次報警稱遭母親吳綺莉（Elaine）虐待及刑事恐嚇，今年5月，卓林留醫兩個多月後回家團聚，擔心阿囡搞到變人乾嘅單親媽好感恩話會盡量解決問題。但好多嘢唔係你想解決就解決到，原來卓林再度...
2017-09-19
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社論——見招拆招 全方位防恐襲
近年全球恐襲不斷，警方昨晨於大會堂舉行反恐演習，測試各部門應變協調，並希望加強公眾對反恐的警覺性及認知。恐怖襲擊早已無分國界，孤狼式襲擊更是防不勝防，香港既為國際都會，人口稠密，成為恐襲目標不足為奇。政府必須因應恐襲的新模式加強防範措施，而市民亦應提高警惕，以應付突發事件。 美國「小天后」Ariana Grande今年五月在倫敦曼徹斯特舉行演唱會期間發生恐襲，她將於周四來港演唱；加上倫敦地鐵日前發生炸彈襲擊案，造成二十九人受傷，再次令人關注本港受恐襲的風險。 或許不少市民覺得，香港遭受恐怖襲擊的機會不大，但事實上，本港作為一個鄰近中國大陸的國際城市，每日大量旅客出入境，而本...
2017-09-19
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潘頓睇好幸運興隆
潘頓上周六雖然憑「幸福加數」贏馬，但鋒芒既不及周日贏五場的莫雷拉，開鑼至今，這位前冠軍騎師的整體成績亦比不上連贏五日的田泰安，甚至乎見習生潘明輝。但潘頓認為目前只是季初階段，相信自己的成績會愈來愈好，明晚谷戰其六匹座騎中，他最看好容廄「幸運興隆」和賀廄「真先生」這兩匹季內已出賽馬的機會。 第五場「幸運興隆」上周三初跑谷草千二米被捧成三倍次熱門，結果力拼下不敵「紅星」屈居第二，明晚匆匆再跑同程，續掌帥印的潘頓分析說︰「『幸運興隆』剛戰直路上後追有力，表現其實甚好，之所以未能進一步威脅頭馬，只因本身初跑此程，以及季內首戰狀態未夠勇而已。跑過一場後，牠的狀態勢將再進一步，今次再跑...
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