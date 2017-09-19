  • 2017年9月19日 星期二
  • 31º
  • 70%
熱門： 曾蔭權港鐵縱火案唐英年冒充機師曾芷君

日報新聞 > 娛樂

﻿可愛系「Double May」

2017-09-19 列印
單眼凸點
Previous Next

卓林嘅加拿大籍女伴Andi曾任幼稚園教師，年約30歲，係網上紅人，ig Followers近9.7萬人，好愛作洋娃娃打扮嘅佢最愛喺網上Share自己嘅Dolly Style，有性感有Cutie，粉紅Bra下可見佢相當好身材，屬可愛系「Double May」。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd