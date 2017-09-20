﻿甩骹歐錦棠沖涼靠老婆 陳凱琳被禁亂掂「李小龍」

陳凱琳及歐錦棠昨日出席航空公司的客機命名活動，因為演舞台劇時不慎跌倒導致左手甩骹嘅阿棠要負傷示範單手耍雙節棍。阿棠笑言：「o依家要靠老婆囉，佢幫我沖涼、着褲。」



陳凱琳透露爸爸係李小龍迷，儲咗好多有關李小龍的珍藏，「細個嘅時候，爹哋唔會畀我搞佢啲嘢，因為小朋友唔知道有幾珍貴。」另佢唔肯透露賴慰玲嘅BB性別，但就已經講好做契媽，仲會幫手改英文名。



阿棠係李小龍嘅超級Fans，就算單手耍棍都無問題，佢話：「雙節棍係我身體嘅一部份，我9歲已經開始玩，當時用地拖棍自製，整爛屋企好多燈，又打到自己起咗好多個瘤。」阿棠笑指自己好似住緊安老院，「沖涼要靠老婆，我鍾意着窄腳褲，又係靠老婆，每日佢幫兩隻貓清潔完之後，跟住幫我抹。」