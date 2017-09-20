﻿首度合唱《和每天講再見》 蘇永康李幸倪互笠高帽

2014年嘅Eric Kwok作品展中，蘇永康對李幸倪（Gin）印象好深刻，因為女方喺台上唱出高難度嘅《一枝花》，自此蘇康好恨同Gin合作。3年後終於有機會，兩人合唱Gin的作品《和每天講再見》，加入男聲的新合唱版本估唔到效果非常好。



合唱版《和每天講再見》回歸簡約編曲，凸顯Gin及蘇永康兩把靚聲，為歌曲增添一份新感覺。 Gin表示：「第一次跟阿公合作，佢把聲好有感情，加上佢嘅細緻要求，同埋將事情做到最好嘅態度，令人好敬佩！」



蘇康同Gin合唱嘅唯一條件就係合唱歌一定要拍MV，兩人在MV中飾演情侶，因大家各有各忙而忽略對方，就算一齊都各忙公事，總之甚少交流。為突出故事主題，蘇永康提議加上一幕「同牀異夢」以凸顯兩人關係疏離。他又大讚Gin好唱得，好高興有呢個合作機會。