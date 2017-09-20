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﻿倫敦電影節推薦電影　《追捕》受歐美片商歡迎

2017-09-20 列印
■新版《追捕》最大改動，是由張涵予飾演本是日本人的男主角杜丘。
■福山雅治在戲中飾演充滿正義感的刑警。
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　　吳宇森執導，張涵予、福山雅治及河智苑領銜主演的動作電影《追捕》好威水，分別在第74屆威尼斯國際電影節作世界首映、2017多倫多國際電影節特別呈獻、第22屆釜山國際電影節泛太平洋首映的影展電影。昨晚（英國時間9月18日），2017倫敦電影節再公佈《追捕》被選為官方推薦電影，並將於10月15日在倫敦放映。

　　早前威尼斯與多倫多兩大電影節放映後，全球媒體對影片讚不絕口。下一場放映將定於10月14日在韓國第22屆釜山國際電影節放映，導演已答允安排時間出席。但因電影在同時段於世界不同地域放映，故導演未能出席倫敦電影節。
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