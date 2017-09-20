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﻿《西謊》大收近800萬 林敏驄雨僑謝票

2017-09-20 列印
■林敏驄同一眾《西謊》嘅工作人員努力去謝票又拍宣傳片。
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　　港產片《西謊極落：太爆‧太子‧太空艙》，由本月7日上映至昨天共12日，港澳兩地票房累積近800萬，最重要電影跟兩部荷里活大片，包括Tom Cruise的《巴利薛爾：飛常任務》及《小丑回魂》同日上畫，因為《西謊》好評如潮，票房走勢愈嚟愈好，昨日更以29萬之單日票房數字，撼贏靚佬湯及「小丑」。

　　過去的周五及周末，林敏驄及雨僑繼續走勻各大戲院謝票，兩人得悉電影有好成績都好興奮，而電影公司亦決定舉行慶功宴，宴請所有台前幕後人員慶祝吓。
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