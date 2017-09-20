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﻿新版《盜墓者》預告吳彥祖揸槍閃現

2017-09-20 列印
■彥祖的造型Chok爆。網上圖片
■艾莉西亞化身新版羅拉。網上圖片
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　　金像女配角艾莉西亞菲瑾德主演新版《盜墓者羅拉》，首段預告片昨日曝光，該片亦被安排在明年3月於美國上映。

　　《盜》預告片中可見，有份參演的型男吳彥祖亦有單手拿着步槍的鏡頭「閃現」！艾莉西亞以馬尾及小背心的經典羅拉造型示眾，但未如舊版安祖蓮娜祖莉穿超短褲造型性感。15秒片段中，艾莉西亞要在叢林奔跑、射箭、跳河和閃避機關等，連場動作！
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