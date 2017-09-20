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﻿Chilam靚靚拉隊杭州參佛

2017-09-20 列印
■Chilam（前排中）和靚靚（後排左五）等人，大合照留念。網上圖片
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　　Chilam（張智霖）早前與太太袁詠儀（靚靚）及老友蔡一智夫妻等，拉大隊齊到杭州的寺廟參拜。靚靚昨於個人社交網貼出多幅行程中的相片，可見他們與僧人大合照、品嘗齋菜及觀看《般若波羅蜜多心經 》的相片，靚靚更留言道「完成了普陀山之旅後，大家再有緣份到了杭州參拜了淨慈寺」，她盛讚該寺廟非常漂亮，更認識了親切的主持戒清大師。
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