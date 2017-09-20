﻿無力供兒子外國升學 劉永：我用長者優惠搭車

資深影星、現年65歲的劉永有份客串《Mrs K》，他前晚出席該片首映禮時透露，正拍攝麥浚龍的新戲。



談到前妻黎燕珊接受傳媒訪問時稱，要按樓供他們的兒子到英國升學，劉永僅封了利是給兒子。劉永前晚就此表示：「我有能力當然希望給他（兒子）大利是，用私人飛機送他過去，送埋別墅給他，但我能力有限，不會為報道不開心，唯有自己勤力點，是爸爸無用，現在都是用長者優惠搭車，我好開心他鍾意讀書，我已經盡力了。」