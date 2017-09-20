﻿人氣王 帶外傭行名店 女神姚子羚做見習闊太

早排收視高企嘅無線劇《同盟》，劇中兩位女角胡定欣和姚子羚嘅性感打女造型好吸like，帶挈佢哋成為網民女友熱門人選，無論你揀A餐定B餐，女神子羚都懶得計較，皆因佢早已名花有主，同甜拖3年嘅有米同居男友「的士邦」鄭子邦好事近。日前晚上，人氣靚女淡妝現身銅鑼灣時代廣場連卡佛。見女神揀了幾個售價約幾千嘅clutch bags心大心細，最後決定買夠兩個，都係約萬元！子羚Hea行名店多咗個外傭跟身，學定闊太生活都啱啦！



36歲嘅姚子羚，皮膚白白滑滑，5呎5吋高唔夠一百磅，身材超fit，愈來愈省鏡！樣靚之餘，子羚仲好入戲，15年終於憑《張保仔》中炎貴妃一角，於萬千星輝頒獎典禮奪「最佳女配角」。事業衝向高峰，惜16年1月，子羚被收養嘅愛犬咬傷粉臉，被迫停工推劇，幸男友鄭子邦全天候陪伴養傷，感情升呢。女神3年前與家住紅山半島、家族有過百部的士、身家過億的「的士邦」蜜運。原本好低調嘅「的士邦」兩年前罕有公開認愛，去年中家族歐遊亦帶埋靚女同行。屢傳婚訊嘅二人坦承早已認定對方係結婚對象。



一劇接一劇



《同盟》大結局後，子羚喺新劇《燦爛的外母》中亦有份演出，keep住人氣。日前晚上，女神戴帽化咗個淡妝casual出巡。薄妝下，子羚睇落仲後生，似得三十歲。佢和女傭齊齊到連卡佛睇手袋，主攻細細個嘅clutch bag。其間好快睇中一個袋上寫上「Romeo & Juliet」嘅手袋，袋上仲有「羅密歐與茱麗葉」咀嘴圖案，幾得意。之後，佢又問店員攞多個「亂世佳人」造型嘅手袋，加埋幾個款式相近嘅盒形袋比併下。見佢好like兩個經典電影主題袋，猶豫緊買「亂世佳人」定「羅密歐」，最後店員幫吓手，就買了其中一個，再加多個盒型袋，去ball出活動最啱襯。畀錢找數後，女傭幫手拎袋戰利品，跟實「闊太」子羚走人。



採訪 : 梁志明