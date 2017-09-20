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﻿善心拖友

2017-09-20 列印
■「的士邦」不時帶女友外遊，子羚大晒索爆body。
■子羚跟男友戒肉茹素，勤做義工。
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  姚子羚自與鄭子邦拍拖後，二人同愛跑步做運動等好鬼夾。近年，廿四孝女友仲因honey皈依信佛，亦跟隨戒肉茹素，男友支持流浪狗組織及派飯等義工活動，女友亦會參與支持，未入門已好聽話。
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