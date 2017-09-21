﻿出道25年昨踏入40歲 安室奈美惠明年9月引退

日本樂壇天后安室奈美惠昨日40歲生日，同時她在官網宣佈將於明年9月16日出道記念日引退，震驚亞洲粉絲。出道25年的安室以其前衞打扮，一度成為日本潮流指標。



曾兩度來港演唱的日本天后安室奈美惠昨日40歲生日，但同時在網上宣佈將於明年9月16日引退，更表示這個想法已經想了很多年，終在出道25周年的日子下了決定，亦選擇公開。安室除了感謝歌迷多年支持，在這倒數的一年中，她將盡力做好專輯與演唱會，希望能度過有意義的一年。安室宣佈引退，令各地粉絲大為震驚，紛紛要求她再作考慮。



東瀛一代潮流指標



1977年出生的安室出身日本沖繩，最初以「SUPER MONKEY'S」成員身份出道；發展平平，其後單飛演出，獲小室哲哉一手捧紅，代表作《Can You Celebrate？》，更以近230萬張高踞日本女歌手史上銷量最高單曲；令其登上天后位置。擁有四分之一意大利血統的安室，其古銅膚色、厚底鞋加迷你裙的打扮，2000年代成為日本年輕人模仿對象，是當年的潮流指標。



安室出生於破碎家庭，年僅20歲的她於1997年人氣最強之際，突與年長16歲的組合TRF成員SAM奉子成婚；安室為專心安胎及照顧初出世的兒子溫大，更暫別樂壇一年。但這段婚姻僅維持了五年，2002年7月，安室宣佈與SAM離婚，兒子溫大今年已20歲。離婚後的安室曾先後與組合V6成員三宅健、諧星田村淳等傳過緋聞。去年安室被爆在京都購下大宅，有指她與一男子曾到該大宅視察，引退消息曝光後安室被指有意再婚後搬到京都過寧靜生活。曾與安室合作的蔡依林得知消息後表示：「覺得很突然，祝福而且支持她做自己想做的事。」



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