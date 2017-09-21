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﻿TWICE晒長腿搶Wanna One鏡

2017-09-21 列印
■TWICE成員以短裙行紅氈。
■Wanna One所到之處皆惹來粉絲追星。
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  韓國人氣組合Wanna One早前遇狂迷追到上飛機，更走上前掟禮物給他們，惹起其他乘客不滿，事後Wanna One所屬事務所亦公開指責聲稱會依法處理狂迷不當行為。Wanna One所到之處都會引來Fans哄動，昨日他們在首爾出席「第一屆Soribada Best K-Music Awards」頒獎禮，同場星光熠熠還有EXO、TWICE、GFriend、T-ara、VIXX、BTOB、MAMAMOO及B.A.P等，Wanna One和EXO分別打頭陣及壓軸現身紅地氈，女團TWICE及GFriend齊齊騷長腿搶鏡！
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