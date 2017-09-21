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﻿麥明詩箍牙無礙舌吻 王君馨咀女心情緊張

2017-09-21 列印
■王君馨（右）和麥明詩均說未試過拍劇咀女生！
■梁列唯大呻工作酬勞被走數！
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　　王君馨、麥明詩及梁烈唯等昨日出席無線劇《是咁的，法官閣下》拜神儀式，麥明詩表示箍牙後塊面瘦了，說話漏風情況亦變好，但有時會刮到條脷，應不會影響「打茄輪」（舌吻），又指未知劇中有冇咀戲，因為未出劇本，反而大爆君馨有女女激咀戲，王君馨續說：「劇中會同莊思明有咀戲，我未錫過女仔都好緊張。」

　　同場的唯唯則透露，去年到大馬做打碟工作，酬勞卻被走數，他決定和對方劃清界線，並在社交網公開對方名稱，免再有人中招！
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