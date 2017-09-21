﻿宣萱睇《使徒2》睇到喊

宣萱昨日出席一公開活動時，稱自己很注重健康，30歲後每年都做身體檢查，她的舅父和舊同學分別因癌症病逝，故呼籲大家要注意身體。



宣萱有份主演的無線新劇《使徒行者2》本周開播，她在首兩集仲未出場，但一直有追看，更坦言前晚看到「歡喜哥」（許紹雄）的慘況都睇到喊。對於該劇剛播出已集集有人死，宣萱被問到最終她在劇中會否難逃一死？她拒劇透說：「我唔會講！」只大讚劇情緊湊，並期待劇情的發展，因她拍攝時只看過自己戲份的劇本。