﻿郭晶晶親子DIY燈籠迎中秋

「跳水皇后」郭晶晶與「體操王子」李小鵬，昨齊以大使身份出席一慈善跑步行活動發佈會，兩人雖已雙雙退役，不過手腳柔軟度十足，即席示範熱身操時均毫無難度。



談到去年參與慈善跑時原來正佗着第二胎，晶晶說：「係呀，孕婦都要運動下。」又謂每天也會做拉筋運動，有時更會抽空跑步。她續透露老爺霍震霆不時前來探望孫兒，見到孫兒大感開心，問到長子中曦是否很叻o氹爺爺？晶晶說：「係呀，佢會同爺爺講I love you，對住嫲嫲（朱玲玲）都會咁講。」談到中秋節將至，愛DIY的晶晶已準備和兒子一起製作燈籠，她平時亦愛針黹呢！