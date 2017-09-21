﻿今晚亞博館開唱 Ariana騷 台北順利完成

美國小天后Ariana Grande5月在英國開騷時發生自殺式恐襲致多人死傷，她今晚將在亞洲博覽館舉行巡唱香港站，主辦方日前在社交專頁公佈今晚現場嚴格執行安檢；而Ariana前晚在台北小巨蛋開騷，當地也出動大批警力嚴陣以待，幸演出順利舉行。



現年24歲的Ariana Grande受英國曼徹斯特恐襲影響下，曾一度取消巡唱演出，事隔數月今晚將在港如期開騷。



另外，Ariana前晚首度在台北小巨蛋開騷，當地亦有進行嚴格安檢，小巨蛋場外亦出動大批警方。演唱會原定8時開騷，但因大批觀眾排隊等候安檢，最終延至8時15分才開場。演唱會共吸引1.2萬名粉絲朝聖，Ariana演唱《Be Alright》打頭陣，隨後以國語說：「台北，讓我聽見你們的聲音！」她更在台上與舞蹈員邊踩健康單車邊演繹名曲《Side to Side》，全場氣氛高漲！本報記者