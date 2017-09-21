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﻿Ryan@OneRepublic廣東話冧港迷

2017-09-21 列印
■Ryan希望每年都來亞洲開唱。
■場外有保安人員及警員駐守，安檢嚴謹！
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　　美國搖滾樂隊OneRepublic前晚在亞洲國際博覽館舉行演唱會，這次是繼西九電子音樂節釀成死亡意外後，首度再舉行大型音樂會，現場安檢嚴謹，除有駐場保安人員，亦有警員在場；觀眾入場要查袋，不可帶背囊、相機、支裝及罐裝飲品，但觀眾可買會場出售以膠杯盛載的啤酒入場飲。

　　主音Ryan甫開場先後彈鋼琴和結他演唱，又在歌詞內加入「Hong Kong」兩字，又以廣東話說：「好開心、唔該、多謝、好好聽。」令樂迷大感高興。Ryan續表示期待來香港已久，希望每年都可來亞洲演出；當唱到名曲《Apologize》時，全場跟着和唱，Ryan亦跳下台與觀眾近距離接觸和握手，又拋帽子送給樂迷。
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