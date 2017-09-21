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﻿為善最樂

2017-09-21 列印
　　係人都知賭王何鴻燊為善最樂，其太太和子女好多都曾做慈善機構總理，今年輪到三房乖仔猷啟上場，擔任東華總理。雙胞胎姐姐超蓮年初就成立慈善組織「Smile with us HK一起微笑」，試過落手落腳派飯給露宿者，希望給香港人帶來更多正能量。
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