﻿內地愈撈愈掂 關智斌自爆曾迫拍牀戲

36歲的關智斌（Kenny）早年強攻內地狂搵人仔，由四、五線角色撈起，直至13年憑《追魚傳奇》彈出後，有指他拍一部30集劇勁收3000萬，身價飆升。吸金力超強，早前，他返港以1,694萬元購入清水灣一個968呎新樓盤，被揭逾半億身家。不過風光背後有唔少血淚史，他自爆北上第一次拍戲時，即場加牀戲好尷尬：「唔好再提對手名，人哋經已嫁人退出咗，但好記得個導演當眾喝我喺牀度郁吓啦！當時真係差啲頂唔順，好想拎袋即走！」



近年關智斌玩爆肌，一改白淨小鮮肉形象，仲殺多條新血路，在日前熱播的網路電影《血戰銅鑼灣3》中演江湖大佬，演得入型入格，騷肌是常識吧。他大笑說：「其實我只係為健康，keep體態、重量去操肌。只要角色合情合理我先會晒肌演出，比如曾有要求無拿拿端端加個出浴shot，真係好奇怪。」



「唔識say no」



提到不合情理演出，Kenny分享一件未透露過的「笑話」：「係內地發展每個都係機會，最初冇知名度都係客串飾演搶人女友，道友、強姦犯呢啲角色。直到可以拍到一部鬼片梗係好開心，點知明明拍完又話要喺酒店補牀上戲，又冇經理人喺身邊都唔識say no。入到去我見到個女仔着住tube top都一臉茫然，當時大家都係新人。我着短褲，兩者中間用張被圍住，不過因為又攬又錫，點都有肌膚之親。拍攝其間導演話要郁動下，好啦！咁我要求畀個枕頭墊住重要部份，其實經已好尷尬！個導演仲大大聲話：『唔係左右，係上下呀，你有冇試過O架？』我真係尷尬到不得了。(係咪經驗不足俾人奚落？)係拍牀戲經驗不足嘅。(實戰呢！)哈，現實中又點會隔住個枕頭喎！」



幸好Kenny天性樂觀唔覺辛酸，因為比他更辛苦的大有人在，他歎氣話：「不過諗番又幾心嗡，始終一出道就受捧，但有過呢個經歷俾我學到好多嘢，會更珍惜機會，原來以前係公司有光環照耀住，Boy'z一出道就鋪天蓋地，我哋(成員張致恒Steven）仲唔識去多謝其他人。」



採訪：方騫平



服裝：MR. GENTLEMAN @ I.T、N.HOOLYWOOD @ I.T



化妝：Elaw Wong assisted by Crystal @thelook-studio.com



髮型：Keith Wong & Alan Chan @ Orient4



場地： 香港九龍貝爾特酒店