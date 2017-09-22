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﻿內地愈撈愈掂 關智斌自爆曾迫拍牀戲

2017-09-22 列印
■Kenny未諗過「回歸」香港拍劇，因為港劇有好題材的機會不多。
■ 除早前買過千萬大屋俾媽咪享福，Kenny在加拿大、北京、橫店以及香港都有物業。
■關智斌住內地酒店時狂操瑜伽球、啞鈴等日做兩小時，keep得一身爆肌身材。
■近日，關智斌復出港樂壇，日前拍攝新歌《習慣說謊》MV，係網路電影《血戰銅鑼灣3》主題曲。
■03年，嫩口Kenny和張致恒Steven(中)組成的Boy'z出道已走紅。
■12年拍內地電影《半夜不要照鏡子》逼拍牀戲，女角有動漫Maggie李曼筠(左二)等，邊個同Kenny牀戰？佢口密唔講。
■13年，Kenny執二攤拍《追魚傳奇》而走紅。
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        36歲的關智斌（Kenny）早年強攻內地狂搵人仔，由四、五線角色撈起，直至13年憑《追魚傳奇》彈出後，有指他拍一部30集劇勁收3000萬，身價飆升。吸金力超強，早前，他返港以1,694萬元購入清水灣一個968呎新樓盤，被揭逾半億身家。不過風光背後有唔少血淚史，他自爆北上第一次拍戲時，即場加牀戲好尷尬：「唔好再提對手名，人哋經已嫁人退出咗，但好記得個導演當眾喝我喺牀度郁吓啦！當時真係差啲頂唔順，好想拎袋即走！」

        近年關智斌玩爆肌，一改白淨小鮮肉形象，仲殺多條新血路，在日前熱播的網路電影《血戰銅鑼灣3》中演江湖大佬，演得入型入格，騷肌是常識吧。他大笑說：「其實我只係為健康，keep體態、重量去操肌。只要角色合情合理我先會晒肌演出，比如曾有要求無拿拿端端加個出浴shot，真係好奇怪。」

「唔識say no」

  提到不合情理演出，Kenny分享一件未透露過的「笑話」：「係內地發展每個都係機會，最初冇知名度都係客串飾演搶人女友，道友、強姦犯呢啲角色。直到可以拍到一部鬼片梗係好開心，點知明明拍完又話要喺酒店補牀上戲，又冇經理人喺身邊都唔識say no。入到去我見到個女仔着住tube top都一臉茫然，當時大家都係新人。我着短褲，兩者中間用張被圍住，不過因為又攬又錫，點都有肌膚之親。拍攝其間導演話要郁動下，好啦！咁我要求畀個枕頭墊住重要部份，其實經已好尷尬！個導演仲大大聲話：『唔係左右，係上下呀，你有冇試過O架？』我真係尷尬到不得了。(係咪經驗不足俾人奚落？)係拍牀戲經驗不足嘅。(實戰呢！)哈，現實中又點會隔住個枕頭喎！」

  幸好Kenny天性樂觀唔覺辛酸，因為比他更辛苦的大有人在，他歎氣話：「不過諗番又幾心嗡，始終一出道就受捧，但有過呢個經歷俾我學到好多嘢，會更珍惜機會，原來以前係公司有光環照耀住，Boy'z一出道就鋪天蓋地，我哋(成員張致恒Steven）仲唔識去多謝其他人。」

採訪：方騫平        

服裝：MR. GENTLEMAN @ I.T、N.HOOLYWOOD @ I.T

化妝：Elaw Wong assisted by Crystal @thelook-studio.com

髮型：Keith Wong & Alan Chan @ Orient4

場地： 香港九龍貝爾特酒店
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