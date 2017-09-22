﻿千雪感激「泰版千雪」帶挈搵真銀

有「泰國版朱千雪」封號、人氣泰國電影《出貓特攻隊》中的「明詩」Oomeisaya，昨日和朱千雪在港出席一公開活動。Oome說這次首度來港，很想多留幾日，但昨晚就要趕返泰國開工，「最想去迪士尼同行街，好想睇吓香港人嘅生活方式。」



談到林作指對她「一見鍾情」，Oome稱不認識對方，但亦想認識林作。單身的Oome亦指皮膚白雪雪兼眼細細的香港男仔很可愛。千雪就大讚Oome有禮貌、靚女，又樂意被封做「港版Oome」。千雪稱會建議Oome趁機品嚐雞蛋仔、牛雜和魚蛋等香港街頭美食，並說：「我好耐無去泰國，下次去到希望佢可以陪我。」千雪笑言如開拍港版《出貓》可找她演出，亦感謝Oome帶挈她有工作機會呢！