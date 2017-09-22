﻿安室奈美惠有望來港舉行告別騷

日本樂壇天后安室奈美惠，前日突然宣佈在明年9月16日、出道26周年當日引退，消息震驚亞洲歌迷。前晚開始，安室退出樂壇的消息，在各社交網上「洗版」，就連美國娛樂網站justjared等都有報道安室的消息。而安室在引退宣言內表示未來一年仍會進行巡唱，她先後兩次來港演唱亦爆滿，據指該兩次安室香港演唱會的搞手，正洽談她來港舉行告別騷，即安室有可能來港作最後演出。



當年與安室屬死敵的濱崎步，前日上載兩張悉心打扮到名店購物的照片，卻慘成箭靶，近年步姐被指走樣暴肥，間中走音，但安室演出一向保持水準，網民就表示先引退的應該是步姐！







