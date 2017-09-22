﻿Celine Dion邀做嘉賓有望合唱 9歲Celine興奮高呼：夢想成真！

現年9歲的譚芷昀（Celine）於美國才藝真人騷《全美一叮》，翻唱加拿大天后Celine Dion名曲《My Heart Will Go On》爆紅，雖然Celine上周於節目的準決賽十強止步，不過偶像Celine Dion前日於社交網貼文，邀請Celine往賭城拉斯維加斯任其演唱會嘉賓，難怪Celine興奮表示「夢想成真」！至於《一叮》亦於昨日公佈賽果，12歲「腹語女」Darci Lynne成為冠軍！



譚芷昀（Celine）自參加美國才藝真人騷《全美一叮》（AGT）以來成熱話，爸爸譚順生亦隨即被翻舊帳負面新聞不絕，惟無損Celine出戰AGT的表現順利進入準決賽，可惜最終於上周舉行的準決賽中十強止步，無緣晉身決賽。



全家獲邀赴賭城



Celine輸了比賽卻贏了人氣，繼日前獲邀上美國名嘴Ellen DeGeneres的清談節目再展歌喉，更獲偶像、加拿大天后Celine Dion在社交網大讚Celine在AGT的表現，更邀請Celine一家到賭城拉斯維加斯任其演唱會嘉賓。Celine受其父母影響，早已視Celine Dion為偶像，她與妹妹Dion的英文名亦由此而來；Celine更多番表示希望可與偶像同台演出，如今夢想有機會成真，她興奮地感謝Celine Dion的邀請，又表示難以置信：「我的夢想成真了……莫講話可以飛往賭城跟你同台合唱及見面，單是這個訊息已足夠令我興奮尖叫數天！」據Celine Dion的官網指出，她將由今晚起至明年1月中均會在賭城開騷。



「腹語女」《一叮》奪冠



至於《一叮》於香港時間前日舉行決賽，並於昨早宣佈賽果，結果年僅12歲的「腹語女」Darci Lynne憑以難度極高的腹語秘技演唱樂隊披頭四的名曲《With A Little Help From My Friends》，贏盡眾評審歡心，成功擊敗「小雲妮」Angelica Hale奪冠，贏得780萬港元獎金，及可在賭城籌辦大型表演的機會。至於第三名則由燈光視覺舞團Light Balance奪得。



Celine事後在社交網恭喜Darci勝出比賽，不過卻把Congratulations（恭喜）寫成Congregations（集會），又把她演唱過的《My Heart Will Go On》，錯成「#myheartwillgoom」。



本報記者 圖：網上圖片、資料圖片