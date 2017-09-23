﻿吳宇森慶生 成龍送驚喜

吳宇森執導新作《追捕》先後打入多個國際影展的，近期不停奔走各地，他昨日就偕同太太牛春龍現身青島出席電影推介會，適逢昨天是他的生辰，大會為他驚喜慶生，好友成龍更錄下短片向他祝壽。



成龍在短片中表示：「從第一次合作到現在轉眼40多年，我們兩人還能打、還能拍、還能演……很期待很期待我們可以再次合作。怎麼樣？我等你！」吳宇森即表示亦稱期待和成龍再合作，又說他和成龍都拍了大半輩子電影，大家也不枉此生了！



