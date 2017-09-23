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﻿林敏驄《西謊》慶功餵飽雨僑

2017-09-23 列印
■林敏驄玩遊戲時親餵雨僑。
■張繼聰亦盼該片票房更上一層樓。
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  電影《西謊極樂‧太爆‧太子‧太空艙》港澳兩地票房截至前日超過800萬，前晚舉行慶功宴，張繼聰、林敏驄、林盛斌（Bob）、雨僑等台前幕後均有出席，席上林敏驄更當眾餵雨僑享用美食！張繼聰笑言，《西謊》眾男角可以組成「五福星」；雨僑則表示，今年多戲拍故不心急結婚，戲中的她懂煲湯、按摩，但現實中的男友羅力威卻是不愛飲湯的人！
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