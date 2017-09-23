﻿林敏驄《西謊》慶功餵飽雨僑

美國總統特朗普日前在聯合國大會內揚言，若美國被逼以武力手段捍衞國土或盟國，將完全摧毀北韓。北韓領袖金正恩（見圖）昨首度以個人名義發表聲明，強調特朗普需為其妄言付出代價，朝方正考慮以史上最強手段回應；朝鮮外長李勇浩表示，相信政府或考慮在太平洋進行空前規模氫彈試爆。 北韓官方通訊社昨發表金正恩個人聲明，表示特朗普日前的言論，不單未能嚇倒他，更證明朝方發展核武、導彈道路正確，平壤政府將貫徹該方針。 他抨批，特朗普在世人面前否定、侮辱他和朝鮮，且聲言要消滅北韓，行為等同向朝宣戰，平壤當局朝方正考慮以史上最強硬手段回應，要令特朗普為其狂言付出代價。 李勇浩則表示，相信平壤政府...

2017-09-23