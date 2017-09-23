﻿溫碧霞自揭離家出走內情

溫碧霞昨日接受訪問時提到早前的婚姻危機，她直言：「其實老公一直都支持我的工作，但在內地拍劇一走就幾個月，有段時間為老公推掉很多劇集，及後覺得不應失去自我，加上兩個人相處耐了變得好平淡，突然很想過單身的生活，結果就離家兩個月。」



溫碧霞承認第一個月自由自在過得開心，感覺「海潮」返咗嚟，之後就覺得寂寞，而囝囝又不開心！溫碧霞指因老公的一番話令她回心轉意，老公指對她的感情一直沒變，變的是她，更令她明白到和老公可天長地久，她也坦承自己任性，其實沒想過要離婚，只是想解決問題，溫碧霞又稱，她亦因此番婚姻危機，學會和老公久不久亦要製造浪漫二人世界！