﻿一家三口牽手報喜 51歲城城終認做老竇：感覺圓滿踏實

51歲的郭富城今年4月迎娶30歲的內地索模方媛（Moka），當時盛傳兩人奉子成婚，惟他們未有開腔承認；至本月初再傳出方媛已為城城誕下千金，不過他們繼續封口不提。城城昨早終在社交平台上載「我們仨」的牽手照，宣佈正式榮升爸爸，又謂覺得人生很圓滿很踏實。



















郭富城與太太方媛（Moka）正式榮升爸爸媽媽！今月初有傳方媛於養和醫院秘密誕女，然而城城兩夫婦及其經理人小美半個月來均封口避談傳聞，直至昨早城城終透過個人社交平台報喜，宣佈與方媛的愛情結晶品已面世！



「展開人生另一頁」



城城早上近11時，於社交平台貼了一家三口的牽手照公佈當爸爸的喜訊，相中見BB的小手輕搭在城城與方媛的食指上，非常溫馨，雖然城城只留言：「開心、微妙、感恩！我們仨！成長、家庭、守護！」但言語間流露出榮升爸爸的激動心情，而他繼續保持低調作風，沒透露BB性別和出生日期，但粉紅色的BB腳印賀卡上有花花圖案，相信如同傳聞是B女。至於方媛亦於10分鐘後轉發老公的貼文回覆。



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城城隨後再透過經理人小美表示：「城城真心多謝大家的祝福和關心，他當爸爸了，展開人生另一頁，他表示家中多了成員，感覺很微妙，覺得很圓滿很踏實。在往後的日子，他只想守護家人開心、平安，和保持低調。」又指城城現已安頓好家人，並重返劇組繼續拍攝電影。至於任城城經理人多年的小美，亦祝福城城說：「見證城城成長、成家、到今天成爸了，覺得很圓滿，很多祝福。」此外，城城將於下周二（26日）出席公開活動，屆時將親自分享初為人父的喜悅。



另外，現年43歲的無線女星李漫芬，今年2月與圈外男友結婚，她昨於社交平台宣佈與老公「造人」成功，興奮表示：「謝謝這份天賜的禮物，我們要當爸爸媽媽了，定會好好享受這奇妙的過程！」



本報記者



圖：網上圖片、資料圖片