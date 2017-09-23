﻿未婚誕女 吳若希排期嫁Alex攞名份

現年25歲的吳若希今年4月為未婚夫何兆鴻（Alex），誕下女兒Giselle後一直長居澳門照顧女兒。雖然未婚先產女，不過吳若希早已表示計劃於今年底和Alex註冊結婚，而兩人原來今月初已在港入紙排期結婚。



據兩人的擬結婚通知書的資料顯示，吳若希（原名吳嘉妮）於本月8日入紙申請結婚，雖然婚期仍未確實，但入紙後3個月內要結婚，即吳若希與Alex將於年底結婚。雖然婚禮舉行在即，不過準人妻吳若希依然密密食，昨午就分享自己品嚐台灣菜的照片，又表示：「其實我是台式料理的腦殘粉……這間的魯肉飯真的非常非常非常好吃！我現在好想吃！！！」



另外，余文樂繼日前透露有結婚念頭後，昨晨突於社交網貼出與女友、台灣皮帶大王千金王棠云在外地十指緊扣行街的背影照，有網民猜測他或將宣佈婚訊。