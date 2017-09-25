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﻿香取不捨長壽節目落幕

2017-09-25 列印
■香取獲東京鐵塔亮燈送別他主持的節目收攤。網上圖片
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　 日本殿堂組合SMAP去年除夕解散後，日本網上電視台Abema TV昨宣佈，將於11月初推出長達72小時的特備節目，並由香取慎吾、草弓剪剛及稻垣吾郎合作主持。另外，香取主持了16年的節目《SmaStation》前晚播出最後一集，吸引逾400名粉絲在電視台前等香取出現；電視台附近的東京鐵塔，亦亮着代表該節目的藍色燈向香取告別，令香取激動到眼濕濕。

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