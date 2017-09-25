﻿Apink港騷晒廣東話冧粉絲

普美失平衡跌倒
演唱會原定在晚上7時開始，但因為安全檢查問題遲了80分鐘才開場，Apink要在8時20分才現身。六位成員露纖腰晒美腿，落力演出，而在獻唱《My My》時，尹普美突然失平衡跌倒，其他成員立即扶起她，繼續演出。
之後各成員用廣東話勁冧粉絲，鄭恩地就講笑的叫粉絲不要將普美跌倒的照片及影片放上網。其後現場又播出粉絲為她們準備的影片，令她們感動落淚。
蘇州陽澄湖出產的大閘蟹，素有「蟹中之王」的美譽。陽澄湖前日開湖捕撈今年產出的大閘蟹，該湖產量大減四成，據內地傳媒了解，陽澄湖大閘蟹將漲價兩成。本港多間蟹商怨聲載道，指內地當局仍未發出供港大閘蟹的批文，...
2017-09-25
內地球壇再爆醜聞，中國足球協會甲級聯賽上周六上演雲南麗江飛虎主場迎戰浙江毅騰，發生場館保安員疑在中場休息期間毆打客隊球員事件，浙江毅騰一度拒絕出戰下半場比賽，中國足球協會已調查事件。 排名中甲榜末的麗江飛虎，上周六主場迎戰排名高七位的毅騰，上半場賽事即將結束前，雲南飛虎憑一個問題入球扳平至一比一。據悉，除該個入球，球證有兩次爭議判罰，半場結束後，毅騰部份員工包圍球證理論。 到下半場開賽時，毅騰球員一直遲遲未有進場，賽事最後延誤近一小時，兩隊再無增添入球。 消息透露，中場期間，毅騰休息室燈光突然熄滅，未幾數十名保安手持警棍衝入休息室，不由分說毆打球員，導致四名球員受傷...
2017-09-25
美國總統特朗普日前表示，倘若朝方攻擊美國或盟國，美方必要時會徹底摧毀北韓。北韓外長李勇浩上周六在聯大發言時形容特朗普精神錯亂，嚴重威脅當今國際和平與安全；他警告，若美國及其盟國試圖向平壤執行斬首行動或軍事攻擊北韓，朝方會採取先發制人行動。 李勇浩聲稱，北韓已建立一支震懾的核武力量，可制止美國核子威脅、防範美國侵略。朝方最終目標是與美國保持核勢力勻衡，重申北韓是一個負責任核武國家。 他斥責特朗普日前侮辱金正恩是「火箭人」，令北韓導彈「拜訪」美國本土變成無可避免；並形容，特朗普精神錯亂，其胡言亂言猶如執行自殺任務，惟特朗普卻手執核子按鈕，嚴重威脅當今國際和平與安全。 李...
2017-09-25
元朗西北區洋房受一手新盤打擊，睇樓人流減少；加上業主態度硬淨，盤源漸缺，令區內洋房近數月交投淡靜。錦綉花園及加州花園已連續近4個月僅錄個位數成交量，9月迄今各錄3宗及2宗成交，其中一個錦綉花園凶宅以低...
2017-09-25
金管局總裁陳德霖繼早前表示擬牽頭與三、五志同道合者組團投資一帶一路好項目後，上周透露，整個概念並非投資非單一項目，而是希望將未成形的綠地項目及已成形的棕地項目混合打包成組合作投資，以降低風險，投資回報將參考外匯基金的長期增長組合。 金管局積極為外匯基金尋找一帶一路項目投資，陳德霖表示，外匯基金有興趣以股權形式投資基建項目。現於基建融資促進辦公室（IFFO）平台下，有10多個投資人正商討此類項目的股權投資，計劃與3至5個志同道合者，包括退休基金及專業基金，共同尋找一些好項目，並打包成組合齊齊投資，目前仍在進行，待有具體細節再作公佈。 現時的概念是希望將幾個項目打包作投...
2017-09-25
阿仙奴今季主場戰績彪炳，而且進攻遍地開花，火力有保證。領隊雲加證實中場核心奧斯爾傷瘉候命復出，今晚英超獨腳戲勢在地頭延續過去對西布朗的往績優勢，放心敲讓球主客和讓一球「主勝」。 （now621台、LeSports HK App周二凌晨3:00直播） 今季阿仙奴主客演出截然不同，英超客戰三場不勝，但不同賽事四次地頭出擊全勝，期間由八名槍手合共攻入十一球，入球源頭分散。 除了高基連、辛迪卡索拉和哥林張伯斯養傷外，聯賽入三球的射手韋碧克要待到十月中才傷瘉，但雲加透露早前膝蓋輕微發炎的進攻中場奧斯爾今晚可候命，為前鋒拿卡錫迪等提供彈藥︰「此子已恢復正常操練，預計今仗可以上陣...
2017-09-25
台灣知名彩妝師張景凱（小凱老師）憑着對彩妝的熱愛，創立自家品牌KAI DELUXE，由底妝以至胭脂、眉筆等產品都一應俱全，集優質與時尚包裝於一身，早就風靡台灣美眉。日前品牌首度於香港設立Pop-up專...
2017-09-25
王菲與李亞鵬四年前離婚，惟兩人再見亦是朋友，前晚合體跟一對女兒現身「嫣然天使基金」舉行的慈善晚會；王菲心情大靚笑得開懷，「一家四口」更於舞池跳舞玩「接龍」，縱然「菲鵬」情已逝，但場面仍非常溫馨！ ...
2017-09-25
深水埗前日傍晚發生恐怖車禍，一部城巴剷上行人路，釀成三死三十人傷。初步資料顯示，涉事車長駕駛通宵更十三小時後，下班十小時，由於人手不足，被調派提早開工，至少連續第二天如此上班。公眾不免擔心，車長工時過長，導致駕駛安全出問題。 車禍發生後，巴士車長公開吐苦水。巴士業職工會聯盟指，車長薪酬低，不少車長須加班工作養家，以城巴為例，車長底薪最高約一萬三千元，加上其他獎金，每月約一萬六千元，車長每天平均須工作逾十小時，薪金才達到陸路運輸業司機平均的一萬九千元水平，部份人更達《巴士車長工作指引》規定的十四小時工作上限。 巴士司機長時間開車後，又提早接下一更，不排除工作壓力累積，影響駕駛...
2017-09-25
昨日唯一錦標是博愛盃，結果由「僥倖」奪得，練者葉楚航另贏「赤水神駒」，騎者柏寶則另贏「真好漢」，齊齊起孖。至於麥菲文、鄭俊偉亦告梅開二度，而為兩人勝出「智有心得」及「銀豐神駒」的史卓豐，另憑「龍船鼓響...
2017-09-25