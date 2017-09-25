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﻿Apink港騷晒廣東話冧粉絲

2017-09-25 列印
■Apink的港騷足足遲了個多小時才開始，認真誇張。
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　　韓國女團Apink事隔7個月再度襲港，前晚於亞博開騷，吸引了約4,000粉絲捧場。

普美失平衡跌倒

　　演唱會原定在晚上7時開始，但因為安全檢查問題遲了80分鐘才開場，Apink要在8時20分才現身。六位成員露纖腰晒美腿，落力演出，而在獻唱《My My》時，尹普美突然失平衡跌倒，其他成員立即扶起她，繼續演出。

  之後各成員用廣東話勁冧粉絲，鄭恩地就講笑的叫粉絲不要將普美跌倒的照片及影片放上網。其後現場又播出粉絲為她們準備的影片，令她們感動落淚。
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