﻿許瑋甯拒再拍鬼故事

台灣女星許瑋甯前晚為主演的《紅衣小女孩2》到戲院謝票，座上客林敏驄兩度跟她握手兼扮親吻其玉手，還對瑋甯讚不絕口地說：「太漂亮，演技太好，其他人都被比下去了。」談到林心如表示已找不到像老公霍建華那麽好的人，所以未能介紹男生給她認識，許瑋甯說：「我覺得她很幸福，我們出來只會聊天，不會叫對方介紹男生。」



此外，該片在港上映3天的票房已近100萬元，許瑋甯透露雖然會拍第三集，但由於她演繹的故事已完結，故新一集沒她份，至於會否覺得可惜？她說：「不會！我不愛聽鬼故事，也不愛看，今次挑戰自己最怕的事情，第三集不想再來了，再拍會瘋掉的。」