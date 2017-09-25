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﻿三代同堂賀囡囡半歲 張繼聰讚Kay母愛偉大

2017-09-25 列印
■張繼聰與Kay前晚為女兒慶祝半歲生日。
■張爸爸與孫仔孫女合照，笑得開懷！
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　　謝安琪（Kay）今年3月為老公張繼聰誕下女兒張靖（Karina），不經不覺Karina已經半歲大。阿聰前晚於社交網分享一家人為女兒慶祝的飯局相，爺爺更開心地抱着孫女Karina與孫仔張瞻大合照，認真甜蜜溫馨！

　　阿聰更上載了張瞻溫柔地餵妹妹食麵包的短片，難怪阿聰都留言讚兒子溫柔，說：「哥哥好溫柔，妹妹好想食麵包，爸爸媽媽好開心」。愛錫老婆的阿聰感謝Karina的來臨，希望女兒繼續快高長大外，他更加感謝太太，因為湊這個B要全天候24小時年中無休，所以忍不住向Kay說聲：「辛苦你了！」　　圖：網上圖片
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