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﻿傻人有傻福 黃智雯結婚順其自然

2017-09-26 列印
■黃智雯（左二）與黃智賢（中）和樊亦敏（右三）等相約食飯看劇集首播。
■黃智雯表示暫未有結婚打算。
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　　無線劇《雜警奇兵》一眾演員黃智雯、黃智賢和樊亦敏等前晚相約吃飯睇首播，黃智賢笑言今次由他掏銀包請食飯，下次就輪到黃智雯。戲中扮演孕婦的黃智雯，笑言有好多高難度動作，既要駕駛電單車又要追賊，更爆C君（鄭詩君）經常搞Gag和爆肚，搞到她要即時接招。

　　提到胡杏兒大爆一班姊妹快將有喜事，黃智雯說：「我哋有幾個姊妹胡定欣、姚子羚同我都未嫁，佢哋知我鈍，怕我嫁唔出。（男友可有表示？）傻人有傻福嘅，大家有共識，未有呢個打算，（結婚）都係人生大事，順其自然啦！」黃智賢即搭嘴笑謂：「好嘢係要等，要做好準備。」
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