﻿首屆健美小姐冠軍 馬清儀癌病離世享年64歲

1985年首屆健美小姐冠軍馬清儀昨日由家族刊登訃文，透露她於本月7日在嘉諾撒醫院逝世，終年64歲。馬清儀胞弟馬清揚昨日表示胞姊已抗癌六個月，最終不敵癌魔。馬清儀因參選健姐而加入無線，最為人熟悉在劇集《真情》飾演爛賭阿媽，多位曾合作的藝人得知死訊頓感惋惜。



馬清儀曾拍多部古裝及時裝劇，近年已淡出娛樂圈，昨日證實因癌病離世，終年64歲。圈中曾與她合作的藝人無不感愕然及惋惜；其胞弟馬清揚表示：「我姐姐在六個月前已經同癌症搏鬥，她的願望是想保持低調，想同家人度過。但是不幸在9月7日與世長辭，安詳離開，並已於18日以佛教儀式舉行喪禮及火化，骨灰擺放在她的家中。」



馬清儀是香港大生銀行後人，當年以富二代姿態參選首屆健美小姐，加上當時年屆32歲，比其他年輕參賽者年齡相差一截而成為焦點，但她本身擔任健身教練，練得六塊腹肌，實力優厚，最終勇奪冠軍，當時被視為冠軍大熱的參賽者林河廷僅得亞軍，惹來觀眾怒斥造馬，連林河廷也指賽果不公而放棄亞軍名銜。熱愛演戲的馬清儀當選後加入無線拍劇，曾演出《孖仔孖心肝》、《天龍八部》及《真情》等劇。與馬清儀同屆的健姐季軍劉美娟昨日對馬清儀病逝表示愕然，她表示：「我好欣賞她，當年她勝出被指造馬受很大壓力，選完後一起行出利舞臺，觀眾大聲罵她，她仍保持笑容，很有禮貌修養。」



薛家燕與馬清儀曾在《真情》合作後，已多年沒聯絡，家燕姐希望其家人節哀順變，讚馬清儀拍戲不怕辛苦，身形Keep得很靚。梁家仁在《孖仔孖心肝》與馬清儀有對手戲，亦大讚她為人隨和沒架子，對其逝世很愕然，感慨生老病死是人生必經。



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