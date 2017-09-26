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﻿蘇志威爆草蜢開騷未搵嘉賓

2017-09-26 列印
■蘇志威近日忙於為演唱會排舞。
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　　蘇志威旗下舞蹈學校與商場合作推動跳舞，他昨日亮相時笑言似議員落區洗樓，蘇志威更呼籲大眾每星期有一日到商場免費跟導師學跳舞一小時，不排除其他商場有興趣都可以合作，大家三贏，不過他最近忙為11月草蜢演唱會綵排，未能親自到商場教跳舞。

　　談到演唱會，蘇志威表示負責設計形象的朱祖兒特別為他們到英國、日本買閃爆布料，目前他們已揀好歌，由於有太多歌要唱，到時未必有嘉賓表演環節，他更提醒觀眾要準時入場。
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