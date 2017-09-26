﻿直播爆T.O.P性史 韓瑞希遭網民炮轟

韓團BIGBANG成員太陽前晚來港開騷，但其隊友T.O.P同晚卻被舊愛、早前曾雙雙捲入吸大麻案的22歲練習生韓瑞希爆性史。韓瑞希前晚在網上玩直播時自爆吸大麻詳情，她稱T.O.P從朋友家中拿大麻給她食，更表示自己已無吸大麻，只是吸煙。韓瑞希隨後形容自己是「會行走的原子彈」，因她隨時會爆出很多秘密，更自爆：「佢的下體只是一支MAC（彩妝品牌）唇膏的尺寸。」相信所指的正是舊愛T.O.P，大批網民其後炮轟她性騷擾T.O.P。



此外，韓瑞希亦透露明年1月會以四人女子組合身份出道，昨再留言：「真的沒想到有這麼多人關心我，覺得超溫暖和滿足……以後我也會努力，讓更多女性能夠大膽地走進這個世界。」



圖：網上圖片