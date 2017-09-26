﻿背後好女人晒冷 呂良偉太太做「望夫石」 古巨基愛妻掩護老公睇戲

成功男人背後總有一位絕世好太太，好似結婚3年嘅情歌王古巨基，過去廿幾年對太太Lorraine一條心，圈外滿分妻亦對老公照顧周到。日前下午，古巨基夫婦去金鐘太古廣場拍吓拖，古太專登獨自去排隊買飛，然後火速掩護「蒙面夫」入場睇戲。另一邊廂，美魔男呂良偉在中環與中女開心歎茶，其妻楊小娟則坐在附近卡位做「望夫石」呆坐等夫。而去年再做老襯嘅54歲鄭敬基，一連兩日去銅鑼灣cafe傾job，新婚嫩妻Angie都全程黐到實，跟得夫人仲不時冧望童顏老公，sweet爆！



出晒名係愛妻號嘅古巨基，14年7月12日拉「得力助手」兼愛人Lorraine去美國拉斯維加斯註冊結婚，結束20年愛情長跑。其後在中環四季酒店補辦喜酒，新娘子戴上7.12卡Tiffany婚戒，代表二人結婚大日子好有意義。自言婚後要家庭、事業取得平衡嘅基仔講得出做得到。日前下午2時，基仔慣性戴口罩眼鏡遮掩星味，陪愛妻Lorraine（陳韻晴）超級低調現身金鐘太古廣場。古氏夫婦雖然無拖手，但穿上牛仔褸情侶裝。二人齊步行去戲院，古太自動波排隊買票睇印度賣座片《打死不離3父女》，丈夫就望吓電影海報。買完戲飛，兩夫婦一個眼神對望，有晒默契同步拍拖入場睇戲。



美魔男冧女



60歲型男呂良偉，踏入花甲之年身材外貌保鮮極佳，皆因佢平日勤於練功，自創回春功，力保不老俊臉。日前下午4時，見穿上白色西裝褸嘅人夫現身置地廣場的露天cafe歎茶應酬。熟男對面坐咗兩位國產中女，中女面對美魔男好鬼冧，人夫亦不時笑晒口又脫下西裝褸，露出麒麟臂，散發熟男魅力。丈夫分身冧女，太座小娟唔嬲不特止，仲坐在卡位做「望夫石」，默默守候honey。三人有講有笑好開心傾足逾半小時，終於肯走人，兩女更捉實男神合照，然後滿足離開。o氹完兩中女，人夫「回歸」老婆小娟身邊交人，兩夫婦貼頭坐多陣，就拖手走人。



鄭敬基 有Fans妻



現年54歲嘅童顏鄭敬基（Joe），去年5月與拍拖唔夠一年嘅嫩口圈外女友Angie（麥曉安）閃婚，二人年齡相距19年，老夫少妻全無隔膜。日前一連兩日，美魔男Joe去銅鑼灣利園cafe傾job，喺附近地產舖做經紀嘅四眼鄭太都全程黐到實。見人夫與男拍檔笑笑口傾嘢，鄭太都含情脈脈露出腰果眼冧望丈夫，成個fans咁款。而童顏Joe亦不時問老婆意見，好聽太太話。



採訪 ︰ 梁志明、李維隆



