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﻿背後好女人晒冷 呂良偉太太做「望夫石」 古巨基愛妻掩護老公睇戲

2017-09-26 列印
低調拍拖 ■古巨基戴口罩眼鏡「蒙面」出巡，同太太Lorraine拍拖睇戲。
排隊買票 ■滿分妻（左）自動波去買飛基仔企開等候。
安慰老婆 ■睇完戲，十級低調嘅古太發現記者急步走人，基仔拍拍背加以安慰。
呂太乾等 ■呂太楊小娟班茶腳一早走晒，剩下人妻獨坐，悶到「放蚊」。
晒麒麟臂 ■呂良偉以普通話「招呼」兩國產中女，講講吓脫下西裝褸晒麒麟臂。
搵男神集郵 ■國產中女拉實男神狂影，不停嘟嘴舉V賣萌。
應酬後交人 ■中女走後，呂良偉返回愛妻身邊。結婚16年嘅模範夫婦，感情好好。
偕妻傾job ■超級美魔男鄭敬基，約人傾嘢都有跟得夫人喺身邊，好有面子。
甜望童顏夫 ■另一日同一地點，35歲鄭太都係咁迷戀老公O架，仲不時癡望對方。
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        成功男人背後總有一位絕世好太太，好似結婚3年嘅情歌王古巨基，過去廿幾年對太太Lorraine一條心，圈外滿分妻亦對老公照顧周到。日前下午，古巨基夫婦去金鐘太古廣場拍吓拖，古太專登獨自去排隊買飛，然後火速掩護「蒙面夫」入場睇戲。另一邊廂，美魔男呂良偉在中環與中女開心歎茶，其妻楊小娟則坐在附近卡位做「望夫石」呆坐等夫。而去年再做老襯嘅54歲鄭敬基，一連兩日去銅鑼灣cafe傾job，新婚嫩妻Angie都全程黐到實，跟得夫人仲不時冧望童顏老公，sweet爆！

        出晒名係愛妻號嘅古巨基，14年7月12日拉「得力助手」兼愛人Lorraine去美國拉斯維加斯註冊結婚，結束20年愛情長跑。其後在中環四季酒店補辦喜酒，新娘子戴上7.12卡Tiffany婚戒，代表二人結婚大日子好有意義。自言婚後要家庭、事業取得平衡嘅基仔講得出做得到。日前下午2時，基仔慣性戴口罩眼鏡遮掩星味，陪愛妻Lorraine（陳韻晴）超級低調現身金鐘太古廣場。古氏夫婦雖然無拖手，但穿上牛仔褸情侶裝。二人齊步行去戲院，古太自動波排隊買票睇印度賣座片《打死不離3父女》，丈夫就望吓電影海報。買完戲飛，兩夫婦一個眼神對望，有晒默契同步拍拖入場睇戲。

美魔男冧女

        60歲型男呂良偉，踏入花甲之年身材外貌保鮮極佳，皆因佢平日勤於練功，自創回春功，力保不老俊臉。日前下午4時，見穿上白色西裝褸嘅人夫現身置地廣場的露天cafe歎茶應酬。熟男對面坐咗兩位國產中女，中女面對美魔男好鬼冧，人夫亦不時笑晒口又脫下西裝褸，露出麒麟臂，散發熟男魅力。丈夫分身冧女，太座小娟唔嬲不特止，仲坐在卡位做「望夫石」，默默守候honey。三人有講有笑好開心傾足逾半小時，終於肯走人，兩女更捉實男神合照，然後滿足離開。o氹完兩中女，人夫「回歸」老婆小娟身邊交人，兩夫婦貼頭坐多陣，就拖手走人。

鄭敬基 有Fans妻

現年54歲嘅童顏鄭敬基（Joe），去年5月與拍拖唔夠一年嘅嫩口圈外女友Angie（麥曉安）閃婚，二人年齡相距19年，老夫少妻全無隔膜。日前一連兩日，美魔男Joe去銅鑼灣利園cafe傾job，喺附近地產舖做經紀嘅四眼鄭太都全程黐到實。見人夫與男拍檔笑笑口傾嘢，鄭太都含情脈脈露出腰果眼冧望丈夫，成個fans咁款。而童顏Joe亦不時問老婆意見，好聽太太話。

採訪 ︰ 梁志明、李維隆

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