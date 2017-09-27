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﻿新MV一日趕7景 鍾舒漫跳足16小時

2017-09-27 列印
■雖然由朝跳到夜晚，但Sherman謂好有滿足感。
■狂轉場地，仲跳到瞓地。
■呢套黃衫，靈感來自李小龍《死亡遊戲》的Tracksuit。
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        日前，鍾舒漫(Sherman)拍攝新歌《Be Water,My Friend》MV，係她與作曲人王雙駿兩度合作的作品，對方更主動提出執導MV。結果，「新晉導演」要求一日走7個景換7套衫，最後Sherman連同Dancers一行18人，連跳16小時呢。

        Sherman的新歌名字靈感來自李小龍的哲學名句「Be water my friend」；歌詞由陳詠謙負責，承接住《小碎步》而寫。MV中的多個造型，她亦有份參與設計。其中一套黃衫造型，明顯靈感來自李小龍《死亡遊戲》的Tracksuit，不過就變化成性感版本。雖然由跳舞到襯衫都幾花時間，但Sherman話拍攝過程好有滿足感︰「咁艱難嘅設定我都做到，好切合首歌嘅主題，要堅持去做好每件事，更貼題係拍MV嗰日汗水都冇停過，實踐咗《Be Water, My Friend》呢個歌名!」
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