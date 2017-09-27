﻿myTV SUPER獨家播映 《無心法師II》今日有得睇

15年，投資4000萬元人民幣拍攝嘅內地網劇《無心法師》甚受網民歡迎，點擊率超過10億，收視同口碑都非常厲害。劇中飾演捉妖師無心的韓東君更紅到發癲。原班人馬全新造型的續集終於有得睇，由今日起，逢星期三，連環五集於myTV SUPER上架，最後七集將於10月18日一口氣連環播放。



《無心法師II》在內地視頻開播僅21小時，點擊率已破億。劇集改編自尼羅同名第三部作品，繼續由韓東君、陳瑤及王彥霖領銜主演，而其他角色則是全新創作。



陳瑤分飾兩角



故事定於第一輯20年後的抗戰年代1937年，韓東君繼續飾演捉妖師無心，遇上日本陰陽師白川凜（高泰宇飾），東洋陰陽師大戰中國捉妖師，中日法術大鬥法相當精采。第一輯飾演百年女妖岳綺羅嘅陳瑤今輯會一人分飾兩角，除岳綺羅外還反串飾演神秘黑幫二代小丁貓，原來兩者有千絲萬縷嘅關係。



救蘇桃結緣份



無心經過沉睡失去記憶，帶着寄身白蛇的白琉璃（Mike飾）輾轉來到形同孤島的上海灘，靠幫高官巨賈們睇風水驅邪搵食，先後遇到了蘇桃（李蘭迪飾）及顧基（王彥霖飾），跟他們一起展開一段又一段的歷險之旅。



今輯故事由蘇桃展開，有人登門求購蘇家的家傳古董瓷枕，蘇老爺打爛以示拒絕，女兒蘇桃唔覺意發現一枚銅鏡，詭異離奇之事不斷發生，蘇老爺請來擁有不死身嘅無心幫手，將蘇桃從幻境帶回現實。



之後蘇家上下死於非命，蘇桃被騙去當舞小姐又流落街頭均得到無心幫助。無心與顧玄武之子顧基不打不相識，成為兄弟，失憶無心好似記番一啲嘢，然後他發現小丁貓有啲似曾相識，決定調查佢。



撰文︰廖思慧