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﻿myTV SUPER獨家播映 《無心法師II》今日有得睇

2017-09-27 列印
似曾相識 陳瑤飾演的小丁貓非常神秘。佢對無心有好複雜嘅情感。而男方第一次見小丁貓亦覺得對方似曾相識。
暗戀無心 無心救了全家被滅門的蘇桃，女方由感激變愛慕。
兄弟決裂 顧基為復仇不擇手段，無心苦心相勸都改變唔到對方，兄弟情決裂。
束胸扮仔 為演男性角色，陳瑤跟韓東君和王彥霖學習行路，更束胸，穿內增高鞋，戲服加墊膊。
忠心護衛 巫師白琉璃係無心嘅護衞，今輯會大展身手與無心攜手捉妖。
突然現身 顧基向小丁貓復仇，後者身處險境危在旦夕，突然間岳綺羅的身影突然在無心面前出現。
無心法師（韓東君飾） 長生不死嘅唐代高僧，會脫皮長毛重生，血液可以降妖除魔，但每一百年沉睡一次，醒後會把過去一百年的事忘記。
顧基（王彥霖飾） 表面上仗義及豪爽，實際上陰險又攻心計，為一己私欲而不擇手段。
蘇桃（李蘭迪飾） 聰明漂亮、初見無心時15歲，成年後喜歡無心，最終蘇桃等了無心一輩子。
小丁貓（陳瑤飾） 原是鬼洞裏的鬼，因為把岳綺羅吃了卻無法消化其靈魂，因此兩人共用一個身體。
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        15年，投資4000萬元人民幣拍攝嘅內地網劇《無心法師》甚受網民歡迎，點擊率超過10億，收視同口碑都非常厲害。劇中飾演捉妖師無心的韓東君更紅到發癲。原班人馬全新造型的續集終於有得睇，由今日起，逢星期三，連環五集於myTV SUPER上架，最後七集將於10月18日一口氣連環播放。

        《無心法師II》在內地視頻開播僅21小時，點擊率已破億。劇集改編自尼羅同名第三部作品，繼續由韓東君、陳瑤及王彥霖領銜主演，而其他角色則是全新創作。

陳瑤分飾兩角

　　故事定於第一輯20年後的抗戰年代1937年，韓東君繼續飾演捉妖師無心，遇上日本陰陽師白川凜（高泰宇飾），東洋陰陽師大戰中國捉妖師，中日法術大鬥法相當精采。第一輯飾演百年女妖岳綺羅嘅陳瑤今輯會一人分飾兩角，除岳綺羅外還反串飾演神秘黑幫二代小丁貓，原來兩者有千絲萬縷嘅關係。

救蘇桃結緣份

　　無心經過沉睡失去記憶，帶着寄身白蛇的白琉璃（Mike飾）輾轉來到形同孤島的上海灘，靠幫高官巨賈們睇風水驅邪搵食，先後遇到了蘇桃（李蘭迪飾）及顧基（王彥霖飾），跟他們一起展開一段又一段的歷險之旅。

　　今輯故事由蘇桃展開，有人登門求購蘇家的家傳古董瓷枕，蘇老爺打爛以示拒絕，女兒蘇桃唔覺意發現一枚銅鏡，詭異離奇之事不斷發生，蘇老爺請來擁有不死身嘅無心幫手，將蘇桃從幻境帶回現實。

　　之後蘇家上下死於非命，蘇桃被騙去當舞小姐又流落街頭均得到無心幫助。無心與顧玄武之子顧基不打不相識，成為兄弟，失憶無心好似記番一啲嘢，然後他發現小丁貓有啲似曾相識，決定調查佢。

撰文︰廖思慧
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