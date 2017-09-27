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﻿黃芷晴整月餅搵男友做「白老鼠」

2017-09-27 列印
■黃芷晴昨即場示範整月餅。
■左起：湯鎮業、華仔和黃日華「三虎」聚首一堂。
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　　黃芷晴昨出席一街市開幕活動更即場示範整月餅，她透露兩個月前開始製自家名字的月餅，更有不俗的反應，爸爸黃日華和男友Jimmy甘願做「白老鼠」為她試食外，男友還幫手整餅，她也打算專誠為男友家人做冰皮月餅。談到開餅店一事，芷晴透露已有初步計劃，會先上堂學習，男友也會幫忙研究申請牌照。

　　另外，黃日華前晚聯同劉德華和湯鎮業出席電影《追龍》首映，遺憾「三虎」未有同場對手戲。至於湯鎮業亦表示曾見過芷晴一次，笑謂覺得她長得似媽媽梁潔華，因跟對方是同學所以最清楚不過。問到可有見過華仔女兒向蕙時，湯鎮業說：「佢好秘密、好受保護，我哋啲仔女大啲，佢個女仲細。」
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