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﻿莊思敏心願快啲嫁

2017-09-28 列印
■莊思明話已習慣被家姐搶鏡。
■莊思敏約女仔過中秋唔怕被誤會。
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  莊思敏及莊思明昨出席「星際光影之旅」記者會，前者着Deep V加谷胸現身非常搶鏡，細妹思明話唔介意鏡頭只影家姐，笑稱早已習慣。

  問男友楊明會否不准性感？思明坦言如太性感確要先讓男友過目，有次未能過男友關要更換另一套衫。由於她喜歡穿Boby Suit，被男友問為何成日穿泳衣，但她覺得貼身衣是不會走光，只是露背和肩膊。談到中秋節，莊思敏表示若不用開工，會約幾個單身女仔共度。
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