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﻿陳豪重視夫妻關係每年拍拖旅遊

2017-09-28 列印
■陳豪話每晚忙於湊仔，無時間睇《使徒行者2》。
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  因為拍劇而操到好大隻嘅陳豪現身電台接受訪問，坦言想再大隻啲嘅佢話會繼續操，「我o依家只係初級班，要練到中級班先OK，囝囝都有叫我騷畀佢睇。」

  他又大爆仔女性格，指大仔似媽咪比較文靜，鍾意睇書，二仔就似自己，而囡囡就係集合兩人嘅性格。之後，更爆埋大仔腳腕嘅胎記同太太陳茵媺嘅胎記一模一樣。另外，陳豪話雖然忙於照顧仔女，但佢好專注夫妻關係，會每年盡量抽時間去旅行過二人世界。

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