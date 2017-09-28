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﻿Kelly教仔捐玩具行善

2017-09-28 列印
■Kelly身體力行支持社企活動。
■Kelly將來有意安排兒子做義工。資料圖片
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　　陳慧琳（Kelly）昨出席「十一良心消費運動」，第五年支持社企活動的她表示，希望多幫助社會弱勢社群自力更生，平日也會購買社企食物作支持。Kelly透露有教導兩名兒子行善，「除咗為自己嘅基金會捐二手物資，都會叫囝囝捐出玩唔晒嘅玩具，不過有時佢哋唔捨得，我會解釋係送畀一啲冇玩具玩嘅小朋友，囝囝都OK。至於做義工就等佢哋再大啲先，但必須係真正幫助人而唔係只影相。」

　　講到長子「蝦餃仔」劉昇已升讀小學，Kelly表示：「原本以為今年功課會好難，不過大仔都識得自己做功課，而且隔一個星期測一次驗……我唔會要求佢科科考A，男仔始終好動，佢又有啲大意，其實最重要係明白箇中道理，失分都算喇。」
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