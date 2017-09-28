﻿Neway 家族兄弟內訌 薛世恒爆：阿爸要我同細佬鬥叻

40歲的薛世恒(Daniel)是陳法拉前夫亦是Neway大少，多年來主力投資地產，近年由商界轉戰娛樂圈做「新人」。他否認傳聞中家中地位不保氣走貪錢陳法拉，亦解釋家族生意Neway同星娛樂由爸爸交給二少薛嘉麟接手，只因三人各有不同專長及範疇，不用聯想太多。他自爆：「我同爸爸、細佬各自有唔同生意項目，最近爸爸忽發奇想提議：『趁住我地三個都未退休不如比較吓，睇吓十年後邊個叻啲。』但放心，我冇壓力喎，更何況我經營多年嘅生意已上軌道，我會畀自己75分，算係對自己有交代。」



薛世恒毅然「變身」唔係任性，全因為興趣，佢明知做新人賺唔到錢又冇安全感，完全攞苦嚟辛，「讀書時夾開band，玩音樂，再大啲想用影相觀察世界，影低世界上靚嘅嘢，直至遇上演戲，更加可以直接由心表現人性。哈，我思想好單純，相信人性基礎係美麗嘅。」至於演戲同做生意比較，Daniel坦言經營後者要帶上假面具，「做咗咁多年生意，要畀個客信心必須戴上假面具，尤其係幫爸爸手，冇乜經驗下都可以做到一個位置，更加唔能夠畀人睇到真實感覺，所以習慣啟動強烈嘅自我防衞，一旦放低會好驚，但演戲係要放低，否則唔係出於真心表達，要坦白先可以感動到人，好唔容易。」



贏輸並非分身家



對於爸爸開出三父子比併期票，Daniel說：「佢係好輕鬆咁鼓勵大家，喺每個範疇努力發展啫，唔係要大比併後按輸贏分家產，我心態唔係阿爸畀嘢我，調轉頭係我畀嘢佢，做仔嘅係要照顧家人。就算唔比較都係咁做嘢，我唔想令爸爸失望。」畢竟有家底，Daniel做新人都唔使憂開飯。「仲喺度搵緊方向，不過我又唔大使，生活搞得掂就ok，唔係點樣搵身邊人呀？」



望另一半能坦白



談到前妻法拉，大少坦言有聯絡，但唔係好密，更表示就算他日在公開場合見面都唔會尷尬：「咁當然會諗起前事，不過過咗去嘞，做人要向前看，一個人受太多過去影響會好難向前行，陳法拉有段時間絕對係我生命中一個好重要嘅人，口依家就只係朋友，我當然希望朋友好落去。」雖然薛世恒兩度失婚，但大少對婚姻仍有憧憬，希望將來搵到個樂觀、簡單同開心嘅人，最重要可以坦白相處，能講出真心話。



採訪：方騫平 髮型：Jun Choy @ HH hair.nail



化妝：Cyrus Lee 形象：queenie yu



服裝：Ted Bakerom 場地：The AIR(the ONE)