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﻿Neway 家族兄弟內訌 薛世恒爆：阿爸要我同細佬鬥叻

2017-09-28 列印
怕提前妻 ■對於前妻法拉話唔介意合演情侶及夫妻，他帶點尷尬說：「我都覺得係好事，雖然我未係好專業，但佢好專業嘛，應該唔會有咩尷尬。」
細佬顧家 ■大少眼中嘅細佬薛嘉麟好顧家，對太太諸葛紫岐好好，而且好錫個仔。
一家和諧 ■Daniel同細佬感情好好，細個一齊玩，只係大個各自有家庭而少見，口依家通常喺家庭聚會中見面。
薛父苦心 ■薛世恒爸爸薛濟傑為鼓勵兩個仔努力工作，提議搞一個鬥叻比賽。
法拉不貪 ■在大少眼中法拉唔係貪錢嘅女人，鍾意演戲亦非受她影響。
玩得之人 ■因為被指同袁偉豪如孖仔一樣，Daniel即拉對方合照，為人幾玩得。
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　40歲的薛世恒(Daniel)是陳法拉前夫亦是Neway大少，多年來主力投資地產，近年由商界轉戰娛樂圈做「新人」。他否認傳聞中家中地位不保氣走貪錢陳法拉，亦解釋家族生意Neway同星娛樂由爸爸交給二少薛嘉麟接手，只因三人各有不同專長及範疇，不用聯想太多。他自爆：「我同爸爸、細佬各自有唔同生意項目，最近爸爸忽發奇想提議：『趁住我地三個都未退休不如比較吓，睇吓十年後邊個叻啲。』但放心，我冇壓力喎，更何況我經營多年嘅生意已上軌道，我會畀自己75分，算係對自己有交代。」

        薛世恒毅然「變身」唔係任性，全因為興趣，佢明知做新人賺唔到錢又冇安全感，完全攞苦嚟辛，「讀書時夾開band，玩音樂，再大啲想用影相觀察世界，影低世界上靚嘅嘢，直至遇上演戲，更加可以直接由心表現人性。哈，我思想好單純，相信人性基礎係美麗嘅。」至於演戲同做生意比較，Daniel坦言經營後者要帶上假面具，「做咗咁多年生意，要畀個客信心必須戴上假面具，尤其係幫爸爸手，冇乜經驗下都可以做到一個位置，更加唔能夠畀人睇到真實感覺，所以習慣啟動強烈嘅自我防衞，一旦放低會好驚，但演戲係要放低，否則唔係出於真心表達，要坦白先可以感動到人，好唔容易。」

贏輸並非分身家

　　對於爸爸開出三父子比併期票，Daniel說：「佢係好輕鬆咁鼓勵大家，喺每個範疇努力發展啫，唔係要大比併後按輸贏分家產，我心態唔係阿爸畀嘢我，調轉頭係我畀嘢佢，做仔嘅係要照顧家人。就算唔比較都係咁做嘢，我唔想令爸爸失望。」畢竟有家底，Daniel做新人都唔使憂開飯。「仲喺度搵緊方向，不過我又唔大使，生活搞得掂就ok，唔係點樣搵身邊人呀？」

望另一半能坦白

　　談到前妻法拉，大少坦言有聯絡，但唔係好密，更表示就算他日在公開場合見面都唔會尷尬：「咁當然會諗起前事，不過過咗去嘞，做人要向前看，一個人受太多過去影響會好難向前行，陳法拉有段時間絕對係我生命中一個好重要嘅人，口依家就只係朋友，我當然希望朋友好落去。」雖然薛世恒兩度失婚，但大少對婚姻仍有憧憬，希望將來搵到個樂觀、簡單同開心嘅人，最重要可以坦白相處，能講出真心話。

採訪：方騫平 髮型：Jun Choy @ HH hair.nail

化妝：Cyrus Lee 形象：queenie yu

服裝：Ted Bakerom 場地：The AIR(the ONE)
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