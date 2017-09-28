﻿陳法拉自爆 同「胡巴」合作

陳法拉早前出席紐約時裝周，她接受本報訪問時指自己是動畫電影《捉妖記》的頭號粉絲，所以在時裝周天橋上見到偶像「胡巴」行Catwalk勁開心。法拉笑言已忘記自己睇了幾多次《捉妖記》，「好難得有個故仔，包含咁多感情喺裏面，而且橋段又精采。」這次是法拉首次見「胡巴」真身，佢覺得對方好靚仔又好可愛。法拉還自爆會跟偶像「胡巴」合作，「我喺《捉妖記》第二輯會有小小戲份，不過淨係得把聲，而且同我同平時把聲好唔同，唔知大家估唔估到呢！？」採訪：杜淑霞