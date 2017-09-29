﻿自認係噁心鬼 許瑋甯擊敗李心潔成「鬼后」

33歲台灣女星許瑋甯（Tiffany），自14年處女下海接演了首部恐怖片《紅衣小女孩》，就被冠上「鬼后」之名，更擺脫以往擅演千金小姐的靚女形象，開拓全新戲路。最近上映的《紅衣小女孩2》驚悚造型及演技再度升級，除了剃眉，還有挺着孕肚蓬頭垢面食蟲蛹的畫面，堅激！網上的「亞洲十大鬼后」選舉中，她更擊敗《鬼域》李心潔、《倩女幽魂》王祖賢、《怪談協會》舒淇和《繡花鞋》林心如等榮登「鬼后」No.1。本身好怕鬼的她自嘲說：「我相信自己應該是最嘔心鬼的第一位吧！」



由程偉豪執導的靈異電影《紅衣小女孩2》坐上全台票房冠軍，連總統蔡英文都點名讚好！女主角許瑋甯人氣急升，之前性感現身威尼斯影展受到關注，成今年電影金馬獎影后大熱門。導演程偉豪強調唔係賣花讚花香，深信許瑋甯穩執半邊杯耳，更爆料說：「她演技好不在講，今次更到位，比想像中交出更多，好似有幕被靈體附身跟小演員對話，她為求逼真，竟然請求『朋友』靈體附身來進入狀態，結果連聲音都變了小孩子聲，真的好瘋狂。」



玩命演出



許瑋甯坦承本身好怕鬼，但今次演出將生命也交託出來，有玩命Feel：「我和導演一齊研究寒背吊腳走路的方式，更食蟲、剃一半眉毛及蓬頭垢面，以附合角色精神崩潰、情緒不穩的心理狀態。拍的時候也瀕臨崩潰，連續39天都沒吃飽過，別人吃飯時候我便坐埋一邊，只求徹底融入角色，所以一口氣瘦了4公斤，瘦成人乾，過程好得人驚，完全走進可怕狀況，因為這次角色好用力演出，都希望金馬獎可以入圍。」



瘦4kg 力爭金馬



向來膽小的許瑋甯最初為挑戰自己接鬼片，她說：「其實小時候我被嚇大，好記得常被阿姨戲弄，將我困在房間內關上電燈。又說將我收入古箏盒內，最後在一種叛逆的心態驅使下好想克服恐懼，才決定接拍《紅衣》系列，但拍完後感受太過沉重，要經歷一年時間去旅行來散心。除非有破格演出，《紅衣3》還是交給他人接棒吧。」



採訪：方騫平 化妝：Claire@Diva Beauty 髮型：Amber@80'Studio 場地：Pentahotel Kowloon Hong Kong