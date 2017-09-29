﻿年紀大一圈怕被網民鬧 方力申唔敢同蘇麗珊親熱

蘇麗珊以一襲低胸透視裙現身首映，她表示這是健康不算太性感，事前亦有讓男友過目。小方即笑言對蘇麗珊改觀，又問她以後會否多行這「健康」路線？因為可以行得更遠更長。二人戲中不多親熱戲，現年37歲的小方表示比蘇麗珊大一個圈（12年），費事被網民鬧，但戲稱現時感後悔。他又自爆對蘇麗珊第一個印象是靚女，打扮起來可以很成熟，有女人味。



高海寧（高Ling）身穿露臍裝亮相，在戲中她要狂摑小方19巴，但只是借位輕輕打，不過之後她有一幕被小方狠摑一巴的戲，被打到面腫兼標眼淚，是她首次被男仔打。小方也說這一巴比起高Ling的19巴加起來力度還要大，笑言感覺很爽。



此外，高Ling剛與森美在日本拍攝旅遊節目返港，與對方浸溫泉「鬥大」，大讚森美操得好大隻，「咪神」高Ling也認輸，指森美胸圍應有40以上。她又挑戰食勁辣拉麵，結果辣到嘔，嘴腫又胃痛。